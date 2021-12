Alianças e ruturas anglo-portuguesas - Parte 5

Em 21 de abril de 1809, o general Sir Arthur Wellesley desembarcou em Lisboa com 17.000 soldados britânicos. Estes foram amalgamados com os restos do exército português que tinha sido reorganizado pelo coronel anglo-irlandês Wiliam Carr Beresford.





Por Roberto Knight Cavaleiro

Parte 5: O século XIX

Em 21 de abril de 1809, o general Sir Arthur Wellesley desembarcou em Lisboa com 17.000 soldados britânicos. Estes foram amalgamados com os restos do exército português que tinha sido reorganizado pelo coronel anglo-irlandês Wiliam Carr Beresford. Ele tinha sido nomeado Comandante pelo príncipe-regente que evacuou a família real e o governo para o Brasil em novembro de 1807. Juntos, eles marcharam para o norte para repelir a segunda invasão de Portugal pelos exércitos republicanos franceses comandados pelo general Soult que tomara Chaves e o Porto e esperava os reforços que iam entrar em Portugal pelo vale do Tejo. Wellesley decidiu tomar a iniciativa de entrar em Espanha e obteve uma vitória esmagadora em Talavera, após a qual foi feito duque de Wellington.

No entanto, isso não deteve os franceses agora liderados pelo marechal Masséna, que reuniu três divisões, totalizando 65.000 soldados bem treinados e artilharia de oitenta e quatro canhões. Esta força preparou um terceiro ataque e entrou em Portugal na fronteira da Beira em agosto de 1810. Wellington conseguiu reunir cerca de 50.000 homens, incluindo membros da Legião Leal Lusitana internacional comandada pelo coronel Robert Wilson e preparou uma posição nas colinas do Buçaco, onde os franceses foram emboscados e perderam 4.500 homens. Mas o implacável Masséna avançou para saquear Coimbra e atacar Tomar, enquanto o exército de Wellington recuava taticamente para as linhas fortificadas de Torres Vedras, onde uma engenhosa posição defensiva fora construída por Beresford. Os franceses entraram na armadilha com um primeiro ataque aparentemente bem-sucedido contra a parede externa, mas foram flanqueados e forçados a recuar para Santarém, onde uma ponte foi improvisada para levar suplementos e reforços para todo o Alentejo. Como nenhum dos dois chegaram, Masséna decidiu retirar-se com as suas tropas já cansadas e desanimadas para a Guarda. As forças aliadas perseguiram e travaram dois confrontos bem-sucedidos no Sabugal e Fuentes de Oñoro, após os quais os franceses abandonaram a terceira invasão e a ocupação de Portugal foi finalmente encerrada.

A década anterior a 1809 foi de humilhação para os portugueses ás mãos dos franceses. Napoleão Bonaparte astuciosamente desmembrou três coligações de potências europeias opostas por diplomacia, força ou suborno. Depois de garantir o Tratado de San Ildefonso em 1796, a Espanha foi obrigada a declarar guerra à Inglaterra, que apenas lhe restava, com seu enorme poder marítimo, bloquear os portos continentais e hostilizar a navegação. Como não havia meio de defender o Portugal aliado, a Inglaterra consentiu a suspensão das suas antigas alianças e permitiu que Portugal negociasse a neutralidade. No entanto, Napoleão, desconfiado de um calcanhar de Aquiles que poderia frustrar o seu plano de dominar a Espanha, impôs termos impossíveis que incluíam a expulsão de todos os britânicos e o confisco das suas posses, a divisão de Portugal em três províncias e uma enorme contribuição de dinheiro e ajuda militar à causa republicana francesa. A guerra e a invasão seguiram-se rapidamente, mas, influenciado pelas retumbantes vitórias navais britânicas no Cabo de São Vicente (1797) e Trafalgar (1805) e devido à força da hostilidade pública em Espanha e em Portugal, o exército francês com todo o seu saque foi evacuado por mar em 1808 e substituído por um regime fantoche.

O sucesso da intervenção britânica nas Guerras Peninsulares e nas campanhas pela independência foi sem dúvida a maior e última ocasião em que as alianças anglo-portuguesas foram observadas na ação militar. No entanto, a economia estava em frangalhos devido à pilhagem francesa e o príncipe-regente, que permaneceu no Brasil até 1821, decidiu assinar um novo tratado comercial com a Grã-Bretanha pelo o qual as exportações receberiam "tratamento de nação mais favorecida" e as importações seriam tributadas a 15% em vez dos 24% cobrados a outras nações. Mas, como os tribunais de justiça e administração comercial estavam centralizados no Rio de Janeiro, o Brasil continuou a negociar diretamente com a Grã-Bretanha e os países do norte da Europa, em vez de usar Lisboa como centro. A consequente redução das receitas e a recusa da França em pagar reparações de guerra adequadas a Portugal causaram muitos ressentimentos e a depressão que se seguiu encorajou o povo a considerar o liberalismo como uma alternativa ao absolutismo.

Gradualmente, o comércio de possessões espalhadas pelo Oceano Índico foi restaurado, mas na África Central a influência portuguesa começou a diminuir em face das reivindicações territoriais feitas pela Grã-Bretanha, Alemanha, Bélgica e Holanda, enquanto a França ainda alimentava as suas colónias e estabeleceu Brazzaville em 1880. Dois anos depois, o rei Leopoldo da Bélgica e os alemães lançaram a Associação Africana Internacional que pretendia deslocar as fábricas portuguesas (26 de 49) dos territórios do Congo que, em fevereiro de 1885, tornou-se um estado independente. Isto causou consternação em Lisboa porque ameaçava o sonho português de criar uma colónia costa a costa por um corredor que ligasse Angola a Moçambique. Um apelo à Grã-Bretanha por apoio encontrou uma resposta morna porque também tinha aspirações expansionistas, incluindo a construção de um corredor de norte a sul centrado no Lago Niassa.

Essa disputa das potências europeias pela colonização da África continuou até o final do século XIX, com argumentos cada vez mais amargos e ameaças de guerra. Em 1899, por exemplo, Lord Salisbury da Grã-Bretanha convocou Portugal a declarar guerra aos Boers (em violação do Tratado Luso-Transvaal de 1875) para apoiar as Alianças Anglo-Portuguesas. Isto foi ratificado por uma declaração secreta assinada em outubro de 1899 que incluía o bloqueio de Lourenço Marques para impedir o envio de armas e mantimentos aos alemães e franceses.

Lealdades e confiança mútua foram forçadas ao ponto de rutura por essas disputas menos dignas sobre a exploração por estados europeus do continente africano e deve ser dito que a Grã-Bretanha não apresentou um farol de virtude neste clima competitivo. Portugal, tendo poucos recursos de mão de obra e armas, ficou impotente para proteger os seus interesses e teve que aceitar o eclipse das suas fortunas.

Na Parte 6, concluiremos este estudo examinando a Aliança de 1900 a 2021

Imagem 1 - Soldado português

Imagem 2 - Tropas britânicas na Guerra Peninsular