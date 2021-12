William e Kate revelam fotografia de família do cartão de Natal | FOTO

Os duques de Cambridge divulgaram, esta sexta-feira, a fotografia que consta no tradicional cartão de Natal da família.

“É um prazer compartilhar uma nova imagem da família, que aparece no cartão de Natal deste ano”, escreveram na legenda da imagem, partilhada nas redes sociais, na qual se vê William e Kate com os filhos, George, Charlotte e Louis.

A imagem escolhida pelos duques para assinalar a época natalícia foi captada num cenário que se assemelha a uma gruta, com roupas mais frescas, e esta referência à natureza pode querer espelhar aquela que tem sido uma das principais missões do casal: A luta contra as alterações climáticas.