Cabrita salvo por erro do MP

Erro da procuradora coloca elemento do Corpo de Segurança da PSP no carro do ex-ministro, quando o polícia seguia no carro de trás a pedido do governante. Na sua ausência, era Eduardo Cabrita quem dava as ordens, mas este garantiu não ter dado qualquer indicação sobre a velocidade a adotar.





Por Felícia Cabrita e Joana Mourão Carvalho

Todas as testemunhas ouvidas no inquérito ao acidente do carro do ex-ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, afirmaram que a viatura em que este seguia, e que acabou por atropelar mortalmente um trabalhador que se encontrava na A6, apenas levava quatro pessoas, continuando sem se perceber como é que a procuradora do Ministério Público que deduziu a acusação chegou à conclusão de que seriam cinco, incluindo abusivamente um elemento do Corpo de Segurança da PSP, que é citado para ilibar o antigo governante.

Questionada sobre este erro, detetado pelo Inevitável na passada segunda-feira, a procuradora-geral da República, Lucília Gago, permanece em silêncio, sendo que desta falsa interpretação dos factos pode resultar responsabilidade disciplinar ou mesmo criminal para a magistrada que elaborou a acusação de homicídio por negligência ao motorista que conduzia o carro, se os advogados das partes entenderem que o erro cometido na acusação foi intencional. O erro poderá ainda ser corrigido na fase instrutória, se assim for requerido.



MP alinhou factos que agravam acusação ao motorista

O despacho redigido por Catarina Silva, que o Nascer do SOL consultou, refere que no carro do ministro seguiam o motorista mais quatro ocupantes, conclusão que a procuradora atribui à declaração em sede de inquérito do condutor Marco Pontes, mas que todos os depoimentos das testemunhas do processo contrariam.