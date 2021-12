Rendeiro foi detido em Durban e será ouvido na segunda-feira

João Rendeiro foi detido na cidade de Durban, no sudeste da África do Sul, avança a agência Lusa, que cita fonte da polícia sul-africana.

“Ele já estava sob nossa vigilância e assim que a necessária documentação chegou prendemos este indivíduo, esta manhã, em Umhlanga Rocks, norte de Durban”, disse o porta-voz do comissário nacional da polícia sul-africana Vishnu Naidoo, em declarações à Lusa.

De acordo com a mesma fonte, o ex-banqueiro será ouvido em tribunal na segunda-feira, como parte do processo de extradição. Atualmente, Rendeiro encontra-se detido numa esquadra da polícia em Durban.

Recorde-se que o ex-banqueiro foi detido na manhã deste sábado. João Rendeiro foi condenado a 10, 5 e 3 anos e meio de prisão no âmbito de três processos judiciais. Entre os variados ilícitos dos quais está acusado, encontram-se a falsidade informática, a falsificação de documentos, a burla qualificada e a fraude fiscal.

Segundo revelou o diretor nacional da Polícia Judiciária (PJ), Luís Neves, em conferência de imprensa, aquando da detenção, Rendeiro “reagiu surpreso”. Sabe-se que o foragido ter-se-á instalado "na zona mais rica de Joanesburgo", em hotéis de luxo, mas "depois teve outros locais por onde deambulou no sentido de dificultar" a investigação das autoridades. Serão acionados os mecanismos de extradição, existindo um protocolo de cooperação entre Portugal e a África do Sul para situações como esta. "Se e quando for extraditado, naturalmente será para cumprimento de pena", asseverou Luís Neves, garantindo também que existem condições para ir buscar Rendeiro àquele país apesar de existirem diversas restrições em vigor devido à pandemia de covid-19.