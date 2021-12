Namorado de Sara Carreira acusado de homicídio por negligência

O Ministério Público acusou Ivo Lucas e a fadista Cristina Branco de homicídio por negligência, no caso do acidente que culminou na morte de Sara Carreira. A notícia foi avançada pela CNN Portugal, que acrescenta que tentou contactar o pai da cantora, Tony Carreira, declarando este que não pretendeu tecer qualquer comentário de momento.

No relatório final do inquérito da GNR, lê-se que o carro conduzido por Ivo Lucas, onde seguia Sara Carreira, ia, no momento do acidente, a uma velocidade de 128 quilómetros por hora, num piso escorregadio, uma velocidade que as autoridades consideraram excessivas, tendo em conta as condições climatéricas.

Além da acusação a Ivo Lucas, que pode culminar numa pena de cinco anos de prisão, também a fadista Cristina Branco foi acusada. Esta segunda estaria a conduzir a viatura que embateu com aquela onde seguia Sara Carreira e que provocou o capotamento. Contudo, a maior responsiabilidade é atribuída a Ivo Lucas uma vez que ficou concluído que, na altura do choque, não estava a chover e que, por isso, havia possibilidade de evitar a colisão, tal como aconteceu com os veículos que de seguida passaram pela zona do acidente e evitaram o embate.

De acordo com o documento, os artistas acusados deveriam ter sinalizado o acidente, algo que não aconteceu.

Recorde-se que Sara Carreira perdeu a vida em dezembro do ano passado, na sequência de uma colisão que envolveu quatro veículos ligeiros e ocorreu na autoestrada A1, junto à saída para o Cartaxo, no sentido Porto-Lisboa. O óbito foi declarado no local, tendo ainda sido registados três feridos que foram transportados oara o Hospital de Santarém.

Ivo Lucas, o namorado da cantora e agora arguido por homicídio negligente, foi um dos feridos, tendo ficado com uma fratura exposta no braço.