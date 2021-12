Atropelamento por bicicleta provoca dois feridos em Santo Tirso

Um atropelamento por bicicleta provocou, na manhã deste domigo, dois feridos sem gravidade, na rua Doutor Francisco Sá Carneiro, em Água Longa, Santo Tirso.

De acordo com o Correio da Manhã, o alerta foi dado pelas 9h29, tendo os Bombeiros de Santo Tirso sido encaminhados para o local.

Segundo fonte dos bombeiros, o acidente ocorreu numa zona de passadeira, não tendo o trânsito ficado condicionado.

Uma das vítimas trata-se do ciclista e a outra é a pessoa atropelada pelo velocípede. Ambos foram assitidos no local e transportados para o hospital de São João, no Porto.

A GNR tomou conta da ocorrência.