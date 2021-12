EX-diretor da TVI em tribunal por difamação

O ex-diretor de informação da TVI, Sérgio Figueiredo, vai ser julgado em tribunal pelos crimes de difamação agravada e ofensa a organismo, serviço ou pessoa coletiva agravada. De acordo com o CM, a decisão foi tomada pelo juíz Carlos Alexandre no passado dia 7, tendo este considerado que existiam provas suficientes para seguir para julgamento.

Em causa está uma reportagem emitida pela TVI, em fevereiro de 2017, sobre alegadas irregularidades na gestão de verbas pertencentes à Ordem dos Enfermeiros (OE), liderada por Ana Rita Cavaco.

Além disso, foram também pronunciados Ana Filipa Nunes, jornalista e autora da peça, Graça Machado e José Lopes, ex-dirigentes da OE.

Uma das questões levantadas pela reportagem tinha que ver com os gastos alegadamente injustificados da bastonária Ana Rita Cavaco. Em causa estavam despesas relacionadas com restaurantes, compras no estrangeiro e deslocações em viatura própria, entre outras. O caso segue agora para julgamento.