Mutualista: os quatro candidatos e as suas propostas

O atual administrador da Associação Mutualista Montepio Geral (AMMG) – assumiu o cargo nos últimos 22 meses, após a saída de Tomás Correia – entra na corrida a liderar a lista A, ou seja, a de continuidade. Em entrevista ao Nascer do SOL, garantiu que tem sido uma missão dificil, não pela pandemia, mas também devido ao um quadro de instabilidade que se vivia internamente, que se refletia externamente. A par disso, teve a seu cargo a necessidade de dar cumprimento ao código das associações mutualistas com a preparação de uma Assembleia de Representantes, assim como aprovar os estatutos que não estavam registados e preparar o regulamento eleitoral.

«Tudo isto foi preciso fazer num prazo muito curto decorrente da lei, em que foi necessário dar resposta à informação que a supervisão exigia neste período transitório, o que nos obrigou a dar muita informação não só sobre a associação, mas também sobre o grupo, em particular, em que foi necessário apresentar um plano de convergência e um de atividades a 10 anos», disse, na mesma entrevista.

Mas apesar destes desafios, o candidato acena com os últimos resultados, em que se assistiu a um crescimento associativo e a um aumento da margem de negócio. «As poupanças dos associados cresceram em termos líquidos: 70 milhões no ano de 2020 e, este ano, até outubro atingiu os 100 milhões de euros. Também crescemos em número de associados: no último trimestre do ano passado começámos a ter um crescimento significativo e que se manteve este ano, em que já somos 602.800».

Um aumento que, de acordo com o Virgílio Lima, mostra um quadro de resiliência e de confiança que os associados depositam na sua associação. E face a este cenário de mudança na Mutualista fruto da nova legislação leva a que o candidato diga que este «é um momento crucial da vida coletiva, que não permite aventureirismos ou novas experiências».

E não hesita: «É preciso haver continuidade com renovação, mas sem ruturas. E no quadro do mutualismo, em que há uma inter-ajuda, uma solidariedade, uma ação recíproca entre as pessoas estes valores têm que ter continuidade. Alterações ou ruturas que se pudessem eventualmente observar são perturbadoras, são geradores de instabilidade. Essa instabilidade observou-se no passado e não é da gestão de A ou de B. Foram as circunstâncias que levaram a essa instabilidade que não ajuda nem a atividade, nem os associados», garantiu.

Acena com resultados positivos

Apesar de tanto o banco, como a associação continuarem a apresentar perdas, o candidato da lista A garante que isso está a ser ultrapassado e afirma que globalmente o grupo está, em termos consolidados, a ter resultados positivos. Ainda assim, justifica as perdas do Banco Montepio, com alguns custos de ajustamento decorrentes do encerramento de alguns balcões, o que no seu entender, este encerramento atingiu o ponto ótimo, não estando previsto o encerramento de mais balcões.

«Houve numa base voluntária – outra coisa não seria de se esperar num grupo dirigido às pessoas, onde os trabalhadores também são associados – uma adesão a mecanismos de reforma antecipada e de rescisão por mútuo acordo que naturalmente envolvem custos na saída. A própria desmobilização dos espaços físicos tem custos e foram esses custos de 24 milhões de ajustamento não recorrentes. Saíram do grupo até este momento cerca de 450 pessoas e não tem havido nenhum ruído por isso», referiu na mesma entrevista.

Virgílio Lima garantiu também que o banco não está à venda, afirmando mesmo que é um ativo estratégico. «Temos vivido sempre juntos e há uma relação profunda entre as duas entidades: sem prejuízo de autonomia que é necessária, mas com proximidade e com articulação que é precisa. E, neste sentido, o banco é absolutamente estratégico e fundamental para a associação. Não está à venda. Temos que ser sempre a entidade titular», salientou.

E apesar de admitir o capital da instituição financeira, mesmo numa posição de minoria, reconhece que antes disso há trabalho a fazer, nomeadamente na recuperação das imparidades que entretanto foram constituídas. «Com as imparidades atualmente constituídas temos o dever de recuperar estas imparidades porque elas traduziram-se em prejuízos no banco neste período de crise e foi suportado por aumentos de capitais que foram poupanças dos associados» e, como tal, defendeu que «qualquer parceria neste momento, implicaria que a recuperação dessas imparidades fosse partilhada por uma entidade da economia social que estivesse connosco».

A par da recuperação dos ativos, o candidato da lista A aposta ainda no aumento do número de associados, garantindo que «há um espaço de crescimento extraordinário em termos associativos» e no reforço da atual oferta, em particular, no domínio da saúde, da habitação, no apoio à velhice e à juventude. «Deveremos orientar o crescimento e o desenvolvimento de residências em função da procura consoante sintamos existir essa necessidade por parte dos associados, criando modalidades em que as pessoas se inscrevam. São áreas novas que queremos desenvolver e que têm um grande potencial de crescimento e de adesão», chegou a afirmar ao Nascer do SOL.

Quanto aos alertas deixados pela PwC nas últimas contas auditas, o candidato diz estar de consciência tranquila porque diz respeito aos ativos por impostos diferidos e à sua continuidade. «Discordamos dessa posição e os auditores anteriores tinham um entendimento diferente».