Incertezas, memórias e celebrações

No Mónaco, a questão mantém-se: irá a princesa Charlene passar o Natal junto do príncipe Alberto e dos gémeos? Já em Inglaterra, Sarah Ferguson recordou o melhor e o pior do seu casamento com o príncipe André.





Princesa Aiko do Japão A princesa Aiko do Japão comemorou o seu 20º aniversário no passado dia 1 de dezembro e celebrou a sua chegada à maioridade no último domingo, dia 4, ao receber das mãos do seu pai, o imperador Naruhito, o grande colar da Ordem da Preciosa Coroa, um momento que aconteceu perante a restante Família Imperial, assim como outras personalidades de Estado. Aiko herdou o diadema que pertenceu à sua tia paterna, a ex-princesa Sayako, que se viu obrigada a abandonar o seu título e os seus deveres reais após ter casado com um plebeu.

18º aniversário da princesa Amália A herdeira do trono holandês, a princesa Amália, comemorou o seu 18º aniversário na passada terça-feira (7 de dezembro). A ocasião significa que Amália, a filha mais velha do rei Guilherme, está agora em teoria pronta para suceder ao seu pai como chefe de Estado. Nas comemorações, a princesa de Orange não pôde contar com duas presenças muito especiais: a avó Beatriz, que se encontra em isolamento, depois de ter contraído covid-19 [ver caixa ao lado], e a irmã Alexia, que se encontra a estudar no UWC Atlantic College, no País de Gales, cujas aulas só terminaram esta sexta-feira, dia 10. A princesa Amália já disse que espera passar o próximo ano num estágio numa empresa multinacional antes de iniciar os estudos universitários. Antes disso, esta quarta-feira, dia 8, Amália tomou posse como membro do Conselho de Estado do país, órgão que dá assessoria sobre questões constitucionais e ao qual chega «por direito» a partir do momento em que atingiu a maioridade.

Princesa Beatriz com covid-19 A antiga rainha dos Países Baixos, Beatriz, atualmente com 83 anos de idade, testou positivo à covid-19, informou a Reuters citando um comunicado oficial. A princesa Beatriz, como é conhecida desde que abdicou do trono em favor do filho, Guilherme, em 2013, foi testada depois de apresentar «sintomas leves de constipação». «A princesa está em casa isolada e cumpre as regras que se aplicam a pessoas com resultado positivo no teste», acrescenta o comunicado.

Mónaco. Natal real mas incerto A família real do Mónaco reuniu-se durante a última semana para assistir à inauguração do Mercado de Natal do Principado. O príncipe Alberto levou os gémeos Jacques e Gabriella, que completaram esta sexta-feira, dia 10 de dezembro, sete anos. A acompanhá-los estava a princesa Carolina. De relembrar que a princesa Charlene continua internada numa clínica para tratar um problema de saúde e ainda não se sabe se irá passar o Natal com a família. Charlene regressou ao Mónaco no passado dia 8 de novembro, depois de ter estado seis meses na África do Sul a recuperar de uma infeção grave de ouvidos, nariz e garganta, tendo passado por três cirurgias. Já em solo monegasco, a princesa foi novamente internada, devido a um «profundo cansaço, tanto emocional como físico».

A mulher ‘mais perseguida’ da realeza Sarah Ferguson, a ex-mulher do príncipe André, duque de York, recordou a perseguição que lhe foi feita, e como os media foram decisivos para que fosse excluída da família real britânica durante tantos anos. Numa entrevista concedida à revista francesa Madame Figaro admitiu também continuar a amar o príncipe André, com quem se casou em 1986 (separou-se em 1992, com o divórcio a ser oficializado 1996). Os dois mantêm uma boa relação, tanto que vivem juntos no Royal Lodge em Windsor. «Fui a mulher mais perseguida da história da realeza britânica, mas continuo cá». «Ser a cana que não parte está no meu ADN», garantiu Ferguson, recordando o momento da separação. A duquesa assegurou ainda que o dia do casamento foi o mais feliz da sua vida e que o ex-marido é um homem bom. «Amo-o, continuo a amá-lo hoje. Estou ao lado dele, pois acredito nele. é um bom homem», adiantou, fazendo referência à acusação que o príncipe André enfrenta no caso de alegadas agressões sexuais relacionado com Jeffrey Epstein.