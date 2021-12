Presidente da República promulga decretos sobre pensões por deficiência, creches e sistema fiscal

Foram hoje decretados, pelo Presidente da República, três decretos do parlamento acerca da antecipação da idade de pensão de velhice por deficiência, alargamento progressivo da gratuitidade das creches e sobre conta-corrente entre contribuintes e Estado. Estas promulgações constam numa nota publicada no site oficial da Presidência da República, sendo que os decretos haviam sido aprovados na Assembleia da República no passado dia 26 de novembro.

Relativamente ao diploma que diz respeito à criação de uma conta-corrente entre os contribuintes e o fisco, prevendo a suspensão do pagamento de impostos por parte dos titulares de créditos fiscais, o mesmo é fruto de um projeto-lei do CDS-PP e foi aprovado por unanimidade. Esta lei entrará em vigor a 1 de julho de 2022.

Naquilo que concerne o alargamento progressivo da gratuitidade das creches e soluções equiparadas, até 2024, iniciativa que partiu de um diploma da bancada do PCP e contou também com os votos a favor do BE, PS, PEV, PAN, PSD, CDS-PP, Chega e das duas deputadas não inscritas, tendo a oposição apenas do deputado único da Iniciativa Liberal, João Cotrim Figueiredom esta versão acaba por corresponder a um retrocesso: o PCP almejava que o processo estivesse concluído já em 2023. Já em relação ao reforço da rede pública de creches, com a oferta de mais 100 mil vagas, esta não integrou o texto final.