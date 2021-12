47.º Curso de Formação de Guardas. Apenas 13% dos guardas-provisórios são do género feminino

Recorde-se que, em outubro, o i noticiou o arranque do 46.º Curso de Formação de Guardas (CFG), composto por 327 Guardas-provisórios. Destes, somente 10% eram do género feminino, menos 3% do que o valor agora registado.





Esta segunda-feira terá início, no Centro de Formação da Figueira da Foz (CFFF) da Escola da Guarda, o 47.º Curso de Formação de Guardas (CFG), composto por 321 Guardas-provisórios. Destes, somente 13% são do género feminino, 58% estão na faixa etária entre os 20-24 anos e 37% cumpriram serviço militar nas Forças Armadas.

"O CFG terá a duração aproximada de oito meses, período em que serão ministradas, à distância e presencialmente, diversas matérias relativas quer à formação geral militar, quer à formação nas áreas jurídicas e técnico-profissionais", lê-se no comunicado enviado às redações pela GNR, sendo adiantado que a formação oferecerá igualmente uma vertente de cariz prático "com o objetivo de proporcionar aos Guardas-provisórios as competências na prática de exercício das funções inerentes ao serviço operacional" desta autoridade.

Recorde-se que, em outubro, o i noticiou o arranque do 46.º Curso de Formação de Guardas (CFG), composto por 327 Guardas-provisórios. Destes, somente 10% eram do género feminino, menos 3% do que o valor agora registado. Por outro lado, 10% tinham formação académica superior, 58% idades compreendidas entre os 20 e os 24 anos e 49% haviam cumprido serviço militar nas Forças Armadas.