Efemérides de 13 de dezembro (2021)

1545 Iniciou-se há 476 anos o Concílio de Trento (que se alongou até 63 também devido a diversas interrupções por divergências), 19º Concílio Ecuménico da Igreja Católica, convocado pelo Papa Paulo III (1468-1549, Pontífice desde 1534) para enfrentar a divisão protestante (por isso é também chamado Concílio da Contrarreforma), seria já encerrado por Pio IV (1499-1565, eleito em 1559), tendo havido entretanto outros 3 Papas: Júlio III, Marcelo II e Paulo IV.

1852 Foi estabelecido o sistema métrico decimal há 169 anos, tornando-se completamente internacionalizado em 1960, com a resistência notória dos britânicos, sendo que o Sistema Métrico, como padrão que facilitou o comércio, que vem da Revolução Francesa, e começou por ser usado em França (o dito sistema).

1980 Francisco Pinto Balsemão (n.1937, primeiro-ministro entre 1981-83) foi eleito presidente do PSD há 41 anos (onde se manteria até 83), sucedendo a Francisco Sá Carneiro (1934-80).

1988 Angola, Cuba e a África do Sul (então ainda com Governo apartheid) assinaram há 33 anos, em Brazaville, o protocolo sobre a independência da Namíbia e a retirada das tropas cubanas de Angola.

2003 Saddam Hussein (1937-2006), Presidente do Iraque desde 1979, foi capturado por tropas dos EUA, perto de Tikrit, Iraque, sua cidade natal, há 18 anos e foi depois condenado à morte na forca – execução cumprida 3 anos mais tarde, mas com grande júbilo do então Presidente George W Bush (n.1946, em funções entre 2001-09, e que fez aquela Guerra contra o Iraque pondo o Irão por cima, com o apoio de Portugal que tinha então como primeiro-ministro Durão Barroso).

2007 O já ultrapassado Tratado de Lisboa sobre o funcionamento da União Europeia (UE) foi assinado há 14 anos pelos líderes dos 27 países membros, nos Claustros do Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, durante uma presidência semestral portuguesa.

2013 O Parlamento aprovou há 8 anos em votação final global a proposta de lei que aumentou a idade da reforma para os 66 anos, com os votos favoráveis da então maioria parlamentar PSD-CDS.

2014 O papa Francisco recusou há 7 anos um encontro com o Dalai Lama devido à “situação delicada” com a China,

2016 Rui Rio (n.1957), entretanto líder do PSD, avançou há 5 anos com a ideia de criar um novo imposto consignado ao pagamento dos juros da dívida pública, reduzindo, em contrapartida, o IVA, o IRS e o IRC.

2018 Em pleno ambiente de cativações, que afectaram especialmente o sector, o Conselho de ministros aprovou há 3 anos a nova Lei de Bases da Saúde.

2020 A Alemanha anunciou há 1 ano um bloqueio estrito até 10 de janeiro, depois que restrições mais flexíveis falharem no evitar o aumento dos números do COVID-19. Há 1 ano. E agora?!