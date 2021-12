13 de dezembro 2021

Benfica vai enfrentar Real Madrid na Liga dos Campeões, Sporting frente à Juventus

O sorteio dos 'oitavos' da Liga dos Campeões ditou que os 'encarnados' do Benfica enfrentarão os 'merengues' do Real Madrid. Já o Sporting vai estar frente a frente com a Juventus.