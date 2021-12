DGS com "expectativa muito positiva" quanto à vacinação de crianças dos cinco aos 11 anos

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, disse, esta segunda-feira, que tem uma “expectativa muito positiva” quanto à vacinação de crianças entre os 5 e os 11 anos. Sublinhe-se que as primeiras doses de vacinas pediátricas já chegaram a Portugal e hoje ficou disponível o autoagendamento da vacinação contra a covid-19 para as crianças destas faixas etárias, que vai arrancar já no próximo fim de semana com as crianças de 11 e 10 anos.

“Nós [Direção-Geral da Saúde] temos uma expectativa muito positiva porque temos para comparar os dados dos 12 aos 17 anos a nível nacional. Aí a cobertura vacinal acabou por ser muito elevada, mais de 90% das crianças vacinaram-se”, disse Graça Freitas, em declarações à RTP.

A responsável garantiu ainda que “a vacinação das crianças não vai tirar lugar aos adultos” e que, aqueles que tinham a vacinação agendada para os fins de semana agora destinados à vacinação das crianças, vão poder ser vacinados nos dias anteriores.

Confrontada com as questões que continuam a existir em torno desta vacinação, a diretora-geral da Saúde reiterou a segurança da vacina contra a covid-19 e sublinhou a importância de as crianças serem vacinadas.

“Entre os 5 aos 11 anos tivemos 237 crianças internadas, 20 delas em unidades de cuidados intensivos. Dos dados portugueses, cerca de 75% a 80% das crianças internadas eram crianças anteriormente saudáveis”, disse. “Tem um benefício para a criança na sua saúde física, mental e social”, acrescentou.

"Esperamos por isso que os pais, devidamente informados, levem os filhos à vacinação. Estamos à espera de uma adesão boa, pelo menos progressivamente boa, pois foi o que aconteceu com a faixa dos 12 anos. As pessoas foram vindo, foram ganhando confiança”, completou.

Recorde-se que o processo de vacinação destas faixas etárias arranca este fim de semana, 18 e 19 de dezembro, com as crianças de 11 e 10 anos. Seguem-se depois as crianças com idades entre os 9 e os 7 anos, entre os dias 6 e 9 de janeiro, e as crianças de cinco anos, nos dias 22 e 23 do mesmo mês.