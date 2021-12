Kim Kardashian contrata pianista para acordar os filhos com músicas de Natal todo o mês de dezembro

Kim Kardashian revelou que contratou um pianista para acordar os filhos com músicas de Natal, durante todo o mês de dezembro.

Através da ferramenta stories, da rede social Instagram, a socialite partilhou uma imagem do músico Philip Cornish a tocar piano na sala de sua casa e fez a revelação: “Todas as manhãs durante o mês de dezembro o Philip Cornish vem tocar músicas natalícias no piano para acordar as crianças”.

Recorde-se que a socialite, de 41 anos, é mãe de North, de oito anos, Saint, de seis, Chicago, de três, e Psalm, de dois anos.

Philip Cornish é pianista e produtor musical profissional e trabalha também na atual tour do ex-marido de Kim e pai das crianças, Kanye West.