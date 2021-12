Mulher esteve sete semanas em coma e acordou com bebé que não sabia que tinha dado à luz

O caso aconteceu no Reino Unido. A mulher de 33 anos já estava grávida quando ficou infetada com covid-19. Ao sentir dificuldades respirátorias, dirigiu-se ao hospital e, nas duas semanas seguintes, foi verificada a necessidade de fazer uma cesariana de emergência para salvar a filha, que nasceu prematura.





Uma mulher britânica esteve sete semanas em coma devido à covid-19 e acordou sem saber que já tinha dado à luz uma bebé.

De acordo com a história contada pelo Metro, Laura Ward, de 33 anos, testou positivo à covid-19 enquanto estava grávida da filha, Hope. Durante o isolamento, Laura começou a ter dificuldades respiratórias e dirigiu-se ao hospital. Foi ao 15.º dia de internamento no hospital de Bolton, no Reino Unido, que a equipa médica verificou que Hope podia nascer mais cedo do que o previsto.

A mãe, que não foi recomendada inicialmente a tomar a vacina contra a covid-19 devido à gravidez, recorda-se apenas de voltar à enfermaria dedicada a doentes com o vírus, ainda que tenha acenado com a cabeça para dar o seu consentimento ao parto da menina Hope e terá depois entrado em cima. Já o parceiro de Laura, devido às restrições sanitáriaa, não pôde entrar na sala de operações para assistir ao parto da filha.

A primeira memória da recente mãe aconteceu sete semanas depois do parto, ao ver a filha perto de si, sem sequer saber que já a tinha tido.

"Abri os olhos e vi a Hope na cama comigo, mas não consegui mexer nenhuma parte do corpo", contou Laura ao Metro, explicando que apenas conseguia "abanar e acenar a cabeça".

O coma obrigou-a a reaprender as lições mais básicas da vida. Depois de ter feito uma traqueostomia e ter colocado tubos de alimentação, Laura precisou de duas semanas para voltar a falar e para relembrar-se das coisas primordiais.

"Tive de aprender a alimentar-me, a lavar os dentes, todas as coisas que se aprendem quando se é criança", disse Laura, admitindo a frustração que sentiu quando viu que "não conseguia falar, mexer os braços, as mãos, nem sequer escrever o que queria dizer".

Dois meses depois do nascimento da filha, Laura voltou a andar novamente, com muito trabalho de fisioterapia feito noutro hospital. Agora a mãe já está preparada para regressar a casa para viver o primeiro natal da filha Hope e ainda com o marido e os seus dois filhos, Lexi e Josh.

"Perdi o primeiro dia na creche e as primeiras semanas da Hope - o primeiro banho e esse tipo de coisas. John continua a dizer-me que não perdi muito, pois tudo o que ela faz é dormir, fazer cocó e beber leite, mas mal posso esperar para chegar a casa", desejou Laura.