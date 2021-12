Leonardo DiCaprio "teve um problema" com cena de nudez de Meryl Streep

Os atores contracenaram juntos no filme ‘Não Olhem para Cima’, mas, segundo o diretor do filme, DiCaprio não gostou que “a rainha do cinema” aparecesse nua.





O diretor do filme de comédia dramática ‘Não Olhem para Cima’, Adam McKay, revelou que Leonardo DiCaprio “teve um problema” com uma cena de nudez de Meryl Streep. Apesar de a cena ter sido gravada com um duplo, o ator sentiu-se constrangido com a exposição da “rainha do cinema”.

“Ela [Meryl Streep] é destemida”, disse McKay, em entrevista ao jornal britânico The Guardian. “E sim, aquilo é um duplo. Mas sabem quem teve um problema com isso? O Leo [DiCaprio]. O Leo vê a Meryl como a rainha do cinema... Talvez realeza não seja um elogio... Mas como uma figura especial da história do cinema”, acrescentou.

“Ele não gostou de a ver com uma tatuagem no fim das costas, a andar nua durante um segundo. Disse-me algo do género: ‘Precisas mesmo de mostrar isso?’. E eu respondi: ‘É a Presidente Orlean [personagem interpretada pela atriz], não é a Meryl Streep. Mas ela nem pestanejou, nem tocou no assunto”, contou ainda.

O filme ‘Não Olhem para Cima’ já estreou nos cinemas portugueses e estará disponível na Netflix dia 24 de dezembro. Além de Meryl Streep e DiCaprio, fazem parte do elenco nomes de peso como: Jennifer Lawrence, Timotheé Chalamet, Chris Evans, Jonah Hill, Ariana Grande e Cate Blanchett.