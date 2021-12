Morreu a jornalista e escritora Leonor Xavier

Morreu, este domingo, a jornalista e escritora Leonor Xavier. Tinha 78 anos.

De acordo com a agência Lusa, que cita Guilhermina Gomes, editora e amiga de Leonor Xavier, a jornalista morreu no Instituto Português de Onocologia, em Lisboa, onde se encontrava internada. Leonor Xavier sofria de um cancro há alguns anos e o seu estado de saúde agravou-se no início do mês.

O velório decorre esta segunda-feira a partir das 17h00 na Capela do Rato, em Lisboa, e a missa de corpo presente será amanhã, no mesmo local.

Nascida em 1943, em Lisboa, Leonor Xavier licenciou-se em Filologia Românica pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Viveu no Brasil, entre 1975 e 1987, onde foi correspondente de publicações como o Diário de Notícias.

‘Há laranjeiras em Atenas’ (2019) foi a sua última obra mas deixa vários trabalhos, como a biografia ‘Raul Solnado, a vida não se perdeu’ (2003) ou os romances ‘Ponte-Aérea’ e ‘O Ano da Travessia’.

Em 1987, Leonor Seixas foi agraciada com o grau de Oficial da Ordem do Mérito.