Otamendi foi assaltado e agredido esta madrugada | FOTOS

Notícia atualizada com fotografias às 18h30

O jogador do SL Benfica Otamendi foi assaltado e agredido pelos assaltantes, na madrugada desta segunda-feira, na Herdade da Aroeira.

A informação foi avançada pelos órgãos de comunicação Correio da Manhã e CNN Portugal. O clube já confirmou a notícia, através de um comunicado.

"O Sport Lisboa e Benfica confirma que o seu jogador Nico Otamendi foi vítima de assalto na sua residência, durante a madrugada de hoje. O atleta e a família encontram-se bem, apesar do enorme desconforto provocado pela situação vivida. O Sport Lisboa e Benfica apela a que a privacidade do jogador e da sua família seja respeitada por toda a Comunicação Social, enquanto se aguarda pelo desenrolar das investigações desencadeadas pelas autoridades".

Segundo a CNN, o jogador estava em casa com a família depois do jogo com o Famalicão, que se realizou este domingo. Otamendi foi agredido com um cinto e visto que se tratou de um assalto violento, a Polícia Judiciária já acionou uma equipa para investigar o caso.

O grupo de assaltantes terá conseguido travar o jogador para entrar na sua casa, onde já estava a mulher e o filho, que foram surpreendidos pelo terror que estava a acontecer. Segundo a mesma fonte do canal, os ladrões terão saído do local com dinheiro e relógios.

A Guarda Nacional Republicana esteve na propriedade esta manhã. Agora a segurança da habitação foi reforçada com uma empresa de segurança privada.