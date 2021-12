Dakota do Sul. Professores lutam por dinheiro para financiar material escolar

Um grupo de dez professores participaram num concurso uns contra os outros com o objetivo de lutar por dinheiro para financiar material escolar numa cidade do Dakota do Sul. O feito tem sido descrito como "humilhante" e comparam o jogo com a série Squid Game.

O jornal local Argus Leader noticiou que $5.000 (€4.433) em notas de um dólar foram colocadas na pista de patinagem no gelo durante o jogo de hóquei Sioux Falls Stampede, no passado sábado à noite, e os professores das escolas vizinhas competiram para apanhar o maior número possível de notas em menos de cinco minutos.

As imagens do concurso, que não demorou a ficar viral nos meios de comunicação social, mostraram os professores a enfiar as notas nos seus saltadores e em chapéus enquanto o público aplaudia. O dinheiro foi alegadamente doado pela CU Mortgage Direct para financiar material e ainda reparações nas salas de aula.

"Com tudo o que se tem passado nos últimos dois anos com os professores e tudo o mais, achámos que era uma coisa espetacular para os professores", disse Ryan Knudson, um porta-voz de marketing da CU Mortgage Direct, ao Argus Leader.

O presidente da Federação Americana de Professores, Randi Weingarten, disse que a exposição era humilhante. "Isto apenas parece humilhante... os professores não deveriam ter de correr a troco de dólares para material de sala de aula", disse ela. Sem dúvida que as pessoas provavelmente pretendiam que fosse divertido, mas do exterior é uma sensação terrível".

JUST IN: An arena in South Dakota is holding a “Dash for Cash” where teachers get on their knees and fight for one dollar bills that they can use for classroom supplies while spectators watch and cheer. (h/t @AnnieTodd96) pic.twitter.com/jIht84Ls9W