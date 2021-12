Manchester United encerra instalações de treino devido a surto de covid-19 que poderá vir a adiar próximo jogo

O Manchester United decidiu encerrar, esta segunda-feira, as instalações de treino da equipa principal devido a um surto de covid-19 que está a atingir jogadores como funcionários do clube inglês.

Após o jogo contra o Norwich City, um pequeno grupo de jogadores e funcionários do Manchester United testou positivo à covid-19. No domingo, ainda foi realizado um treino sem contacto físico entre os jogadores que testaram negativo. Até ao momento, não foi relevado que os jogadores portugueses desta equipa Cristiano Ronaldo, Dalot e Bruno Fernandes tenham testado positivo ao novo coronavírus.

Hoje o clube já fechou as infraestruturas na cidade desportiva de Carrington por um dia, para tentar reduzir a propagação do vírus.

Agora, o Manchester United está em conversações com a Premier League para perceber se é viável ou não cumprir o jogo frente ao Brentford.

"Devido ao cancelamento do treino, ao impacto que tem no plantel e à prioridade da saúde dos trabalhadores e jogadores, o clube está a questionar a 'Premier League' sobre se é seguro seguir em frente com o jogo com o Brentford", indicou em comunicado.

Se tudo se confirmar, este será o segundo encontro adiado devido à covid-19, num curto espaço de tempo, depois de no último fim de semana a partida entre o Tottenham e o Brighton, a contar para a 16.º jornada da liga inglesa, ter sido adiada pelo surto nos 'spurs'.