Marcações para dose de reforço da Janssen neste domingo serão reagendadas devido à vacinação de crianças

As pessoas que estavam agendadas para receber a dose de reforço da vacina da Janssen para o próximo domingo vão ser remarcadas para mais cedo, visto que esse dia será exclusivo para a vacinação de crianças contra a covid-19.

"Os utentes que estavam agendados para receber a dose de reforço da Janssen no dia 19 de dezembro receberão uma SMS com a indicação de uma nova data para a vacinação, que será antecipada", revelou uma fonte da Direção-Geral da Saúde (DGS) à agência Lusa, esta segunda-feira.

Ou seja, este fim de semana de 18 e 19 de dezembro serão vacinadas apenas crianças entre os cinco e os onze anos, pelo que "não serão administradas vacinas a pessoas fora dessa faixa etária", tal como já foi anunciado na passada sexta-feira pelo secretário de Estado adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales.

Este processo vai atrasar o reforço da imunidade de pessoas com mais de 50 anos a quem foi administrada o fármaco da Johnson & Johnson, que iniciou a 05 de dezembro e que estaria previsto terminar no próximo domingo.

Portugal vai começar a inocular cerca de 600 mil crianças com menos de 12 anos no próximo fim de semana, iniciando por quem tem 11 e 10 anos. Já as crianças que tenham comorbilidades têm prioridade na vacinação, independentemente da idade, desde que tenham prescrição médica, dirigindo-se aos centros de vacinação.

Segundo o calendário apresentado pelo Governo, de 06 a 09 de janeiro serão vacinadas crianças entre os 9 e os 7 anos, já nos dias 15 e 16, o grupo dos 6 e 7 anos irá receber a vacina, enquanto a 22 e 23 deste mês serão vacinadas as crianças de 5 anos.

Para completar o esquema vacinal, as segundas doses serão administradas entre 05 de fevereiro e 13 de março, estimou Governo.