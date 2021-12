Novo Banco emite 275 milhões em dívida sénior

O Novo Banco emitiu dívida sénior preferencial no valor de 275 milhões, com maturidade a 15 de setembro de 2023 e opção de reembolso antecipado pelo banco a 15 de setembro de 2022.

"As obrigações têm uma taxa de juro anual de 4,25%", revelou a instituição financeira, em comunicado à CMVM.

E acrescenta: "A emissão, de colocação privada, foi colocada junto de investidores institucionais internacionais. Esta emissão sénior foi realizada para dar cumprimento aos requisitos de Minimum Requirements for own funds and Eligible Liabilities (“MREL”). Esta informação ao mercado é efetuada nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários e não constitui uma oferta das notas".