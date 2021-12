Administrador da Ramirez diz que foram detetados apenas 11 casos de covid-19

Após a denúncia feita pelo Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura e das Indústrias de Alimentação, Bebidas e Tabacos de Portugal (SINTAB), que referia um surto com mais de 30 casos, Manuel Ramirez disse que os contágios tiveram origem num jantar entre alguns funcionários da fábrica, de total "desconhecimento" da administração.





Foram confirmados 11 casos de covid-19 na conserveira Ramirez, confirmou o administrador da fábrica, em Matosinhos. Este surto teve origem num jantar "entre alguns funcionários e pessoas externas".

Após a denúncia feita pelo Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura e das Indústrias de Alimentação, Bebidas e Tabacos de Portugal (SINTAB), que referia um surto com mais de 30 casos, Manuel Ramirez disse que os contágios tiveram origem num jantar entre alguns funcionários da fábrica, de total "desconhecimento" da administração.

"Terá havido um jantar entre colegas e externos da empresa de uma determinada área que a administração desconhecia", indicou, ao explicar que o surto foi detetado quando um funcionário apresentou sintomas, tendo sido a "situação logo comunicada ao delegado de saúde". Segundo o administrador, no dia 7 de dezembro, 220 funcionários foram testados ao vírus.

"Foram detetados 11 casos de covid-19 e todas as pessoas estavam vacinadas", disse, afirmando ainda que os funcionários se "encontram bem". Dois dias depois, os funcionários fizeram novamente testes antigénio, não tendo sido detetado "nenhum caso".

O administrador avançou que amanhã serão realizados testes PCR "por uma questão de precaução", acrescentando que a fábrica tem seguido sempre todas as normas de segurança e higiene.

Segundo uma nota enviada pelo SINTAB à qual a agência Lusa acedeu, o surto já conta alegadamente com mais de 30 casos confirmados, "numa fábrica que emprega cerca de 200 pessoas, sobretudo mulheres".

Os funcionários afirmaram que o surto começou "há cerca de duas semanas", contudo, "ao invés de terem sido promovidas medidas de contenção, alguns quadros dirigentes optaram ainda por participar nos habituais jantares de confraternização da quadra natalícia, de onde se desconfia ter resultado uma ainda maior potenciação do contágio generalizado", assinalou o sindicato.

"Se, na passada terça-feira, estavam identificados 12 casos positivos de contágio, a falta de medidas extraordinárias, e um novo jantar de Natal (já depois de se ter sinalizado o da semana anterior) rapidamente elevaram os números para mais de 30, ao dia de hoje", sublinhou o SINTAB no comunicado.

O sindicato também referiu que "só hoje, com a anulação dos testes rápidos que a empresa ia fazer, e com o agendamento para amanhã de uma iniciativa de testagem universal com testes PCR, é que se identifica uma intervenção coordenada das autoridades de saúde".