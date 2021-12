João Gomes Cravinho é o número dois na lista de Setúbal do PS. Veja aqui a lista completa

O ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, é a maior surpresa, sendo o número dois da lista por Setúbal. Também se confirmou as ausências do antigo líder parlamentar do PS Francisco Assis e de Daniel Adrião nas listas.





As listas de candidatos a deputados do PS às próximas eleições legislativas já foram aprovadas, esta noite de segunda-feira, na Comissão Política do PS. O ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, é a maior surpresa, sendo o número dois da lista por Setúbal. Também se confirmou as ausências do antigo líder parlamentar do PS Francisco Assis e de Daniel Adrião nas listas.

Na lista de Setúbal, encabeçada pela líder parlamentar socialista, Ana Catarina Mendes, João Gomes Cravinho está em segundo lugar e já não conta com a presença do ex-ministro da Administração Interna Eduardo Cabrita.

Já em Lisboa, João Galamba viu a contestação da décima posição a ser levada em consideração, entrando agora em 11.º lugar, trocando de lugar com o ex-secretário de Estado Marcos Perestrello.

Na lista da capital, liderada por António Costa, os nove primeiros nomes mantêm-se em relação à lista que foi apresentada na sexta-feira. Em principal foco, o ex-presidente da Câmara Fernando Medina no quinto lugar, tal como tinha sido anunciado.

No distrito de Leiria, a lista é encabeçada pelo médico e secretário de Estado António Lacerda Sales, enquanto o terceiro lugar é do secretário de Estado para a Internacionalização, Eurico Brilhante Dias, que tinha sido candidato por Castelo Branco em anteriores atos eleitorais. Em segundo lugar, está a antiga juíza do Tribunal Constitucional e ex-secretária de Estado Catarina Sarmento Castro.

Veja aqui a lista completa do PS:

Açores

1. Francisco Miguel Vital Gomes do Vale César

2. Sérgio Humberto Rocha de Ávila

3. Isabel Maria Duarte Almeida Rodrigues

4. João Castro João Fernando Brum de Azevedo e Castro

5. Cláudia Sofia Viegas Cabrita

Aveiro

1. Pedro Nuno Santos

2. Cláudia Santos

3. Filipe Neto Brandão

4. Porfírio Silva

5. Susana Correia

6. Hugo Oliveira

7. Joana Sá Pereira

8. Bruno Aragão

9. Rosa Venâncio

10. Nuno Almeida

11. Paulo Tomaz

12. Domingas Loureiro

13. Marisa Couto

14. Bruno Julião

15. Fátima Strecht

16. Délio Carquejo

Beja

1. Pedro do Carmo

2. Nelson Domingos Brito

3. Telma Cristina Felizardo Guerreiro

Braga

1. José Luis Carneiro

2. Elisabete Matos

3. Joaquim Barreto

4. Hugo Pires

5. Palmira Maciel

6. Luís Soares

7. Eduardo Oliveira

8. Anabela Real

9. Pompeu Martins

10. Gilberto Anjos

11. Irene Costa

12. Diogo Cunha

13. António Machado

14. Vânia Cruz

15. Pedro Costa

16. Isabel Pinheiro de Oliveira

17. Tito Evangelista Sá

18. Anabela Alves

19. Ana Paula Carreira

Bragança

1. João Alberto Sobrinho Teixeira

2. Berta Ferreira Milheiro Nunes

3. Jorge Manuel Nogueiro Gomes

Castelo Branco

1. Ana Maria Pereira Abrunhosa Trigueiros de Aragão

2. João Paulo M. L. Catarino

3. Nuno Fazenda

4. Paula Custódio Reis

Coimbra

1. Marta Temido

2. Pedro Coimbra

3. Tiago Estêvão Martins

4. Raquel Ferreira

5. José Carlos Alexandrino

6. Ricardo Lino

7. Isabel Cruz

8. José Dias

9. Albertina Jorge

Europa

1. Paulo Pisco

2. Nathalie Oliveira

Évora

1. Luís Capoulas Santos

2. Norberto Patinho

3. Carmen Carvalheira

Faro

1. Jamila Madeira

2. Jorge Botelho

3. Luís Graça

4. Isabel Guerreiro

5. Francisco Oliveira

6. Tatiana Gouveia

7. Sofia Belchior

8. Abel Matinhos

9. Célia Paz

Fora da Europa

1. Augusto Santos Silva

2. Paulo Porto Fernandes

Guarda

1. Ana Mendes Godinho

2. António Hermínio Carvalho Monteirinho

3. Cristina Maria Figueiredo Almeida Sousa

Leiria

1. António Lacerda Sales

2. Catarina Sarmento Castro

3. Eurico Brilhante Dias

4. Sara Maria Belo Velez

5. Salvador Portugal Formiga

6. Jorge Gabriel D. C. Monteiro Martins

7. Cláudia Cristina Avelar Santos

8. Pedro Henrique Canha

9. Lilibeth Lopes Ferreira

10. Henrique Estrelinha

Lisboa

1. António Costa

2. Edite Estrela

3. Mariana Vieira da Silva

4. Duarte Cordeiro

5. Fernando Medina

6. Graça Fonseca

7. Miguel Matos

8. Sérgio Monte

9. Maria da Luz Rosinha

10. Marcos Perestrello

11. João Galamba

12. Susana Amador

13. Sérgio Sousa Pinto

14. Ana Sofia Antunes

15. Pedro Alves

16. Fátima Fonseca

17. Isabel Moreira

18. Pedro Cegonho

19. Miguel Cabrita

20. Rita Madeira

21. João Nicolau

22. Ricardo Lima

23. Vera Braz

24. Diogo Leão

25. Pedro Anastácio

26. Maria Begonha

27. Romualda Fernandes

28. Paulo Marques

29. Alexandra Tavares Moura

30. Luís Reis

31. Sérgio Santos

32. Sara da Silva

33. Paulo Afonso

34. Davide Amado

35. Cátia Rosas

36. Armando Paulino

37. Beatriz Carvalho

38. Pedro Cabeça

39. Paula Alves

40. Pedro Lara

41. Fernanda Gonçalves

42. Catarina Silva

43. Filipe Beja

44. Selene Martinho

45. Valter Januário

46. Alexandra Domingos

47. Margarida Matos

48. Marcos Sá

Madeira

1. Carlos João Pereira

2. José Miguel Mafra Iglésias

3. Marta Luísa de Freitas

4. Mara José Sousa Franco

5. José Luís Silva Chá-Chá

6. Ana Sofia Freitas Dias

Portalegre

1. Ricardo Miguel Furtado Pinheiro

2. Eduardo Miguel Oliveira Alves

Porto

1. Alexandre Quintanilha

2. Rosário Gamboa

3. Matos Fernandes

4. Isabel Oneto

5. João Paulo Correia

6. Ana Paula Bernardo

7. João Torres

8. Tiago Barbosa Ribeiro

9. Cristina Mendes da Silva

10. Eduardo Pinheiro

11. Hugo Carvalho

12. Joana Lima

13. Rui Lage

14. Carlos Brás

15. Patrícia Faro

16. Carla Miranda

17. Miguel Rodrigues

18. Sofia Andrade

19. Jose Carlos Barbosa

20. Paulo Araujo Correia

21. Maria Joao Castro

22. Antonio Faria

23. Catarina Lobo

24. Marlene Teixeira

25. Hugo Sousa Lopes

26. Ana Marta Silva

27. Fátima Meneses

28. Fábio Faria

29. Eduardo Barroco de Melo

30. Carlota Teixeira

31. Hugo Carvalho Gonçalves

32. Paulo Neves

33. Beatriz Carvalho

34. Nuno Moreira Félix

35. Silvia Alves Moreira

36. Hugo Gilvaia

37. Miguel Vieira

38. Dora Araujo

39. Inês Monteiro

40. Diogo Silva

Santarém

1. Alexandra Leitão

2. Hugo Costa

3. Maria do Céu Antunes

4. Mara Lagriminha

5. Manuel Afonso

6. Francisco Dinis

7. Fernanda Asseiceira

8. Ricardo Antunes

9. Gustavo Costa

Setúbal

1. Ana Catarina Mendes

2. João Gomes Cravinho

3. Eurídice Pereira

4. Jorge Seguro Sanches

5. António Mendonça Mendes

6. Maria Antónia Almeida Santos

7. André Pinotes Batista

8. Clarisse Campos

9. Fernando Catarino José

10. Ivan Gonçalves

11. Bárbara Dias

12. Gil Costa

13. Ana Santos

14. Eunice Pratas

15. António Caracol

16. Patrícia Caixinha

17. Tiago Silva

18. Filipa Faria

Viana do Castelo

1. Tiago Brandão Rodrigues

2. Marina Gonçalves

3. José Maria Costa

4. Anabela Rodrigues

5. Dora Brandão

6. Pedro Armada

Vila Real

1. Francisco José Ferreira da Rocha

2. Fatima Liliana Fontes Correia Pinto

3. Agostinho Gonçalves Alves da Santa

4. Susana Isabel Quintal Barroso

5. Carlos Fernando Costa Martins

Viseu

1. João Nuno Ferreira Gonçalves Azevedo

2. Lúcia Fernanda Ferreira Araújo Silva

3. José Rui Alves da Cruz

4. João Paulo Loureiro Rebelo

5. Maria Graça Mouta Silva Reis

6. Manuel António Rebelo Ferreira

7. Diogo Gomes Carvalhas

8. Sónia Isabel Anjos Numão Lopes