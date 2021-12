Efemérides de 14 de dezembro (2021)

1745. Um incêndio destruiu há 276 anos os Paços da Ribeira, no actual Terreiro do Paço em Lisboa, que eram então residência dos Reis de Portugal.





1758 O processo pombalino dos Távoras (lembram-se da expressão ‘azar dos Távoras’?) teve impulso decisivo há 263 anos, quando os marqueses (pais contrariados de uma amante do Rei) foram presos, acusados de serem os mandantes de um atentado contra D. José I (1714-77, a reinar desde 50).

1911 O explorador norueguês Roald Amundsen (1872-1928), de uma família de marinheiros, atingiu há 110 anos o Pólo Sul num trenó puxado por cães.

1918 Sidónio Pais (n.1872), presidente da Ditadura, depois de um golpe de Estado militar que encabeçara cerca de 1 ano antes, foi assassinado há 103 anos, em Lisboa, na estação ferroviária do Rossio.

1938 Hermann Goering (1893-1946) assumiu há 83 anos a liderança da chamada ‘Questão dos Judeus’, eufemismo para o Holocausto.

1950 Foi criado há 71 anos o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, o ACNUR.

1981 Israel anexou há 40 anos os Montes Golan, tomados à Síria em 1967, na III Guerra Israelo-Árabe, ou Guerra dos 6 Dias (5 a 10 de Junho), por decisão do Governo de Menahem Begin (1913-92, fundador do Likud e PM entre 77-83).

2001 A região do Alto Douro Vinhateiro, a mais antiga demarcada do mundo (no tempo do marquês de Pombal), foi classificada como Património Mundial, pela UNESCO há 20 anos.

2005 O então Presidente dos EUA, George W. Bush (n.1946, em funções entre 2001-09), assumiu há 16 anos a responsabilidade pelos erros dos Serviços de Inteligência para decidir a invasão de Iraque, assumindo assim como verdadeiras denúncias.

2016 Valentina Guebuza, filha do ex-Presidente moçambicano Armando Guebuza, foi assassinada a tiro em Maputo, aos 36 anos, faz agora 5.

2019 O ex-Presidente de Sudão, Omar al Bashir, foi condenado há 2 anos a outros 2 de prisão por corrupção.

2020 Teve lugar há 1 ano o último eclipse total de sol do ano, chamado 'O eclipse do Século', que escureceu por completo grande parte da Patagónia, e foi visto na América do Sul, só devendo voltar a ocorrer no ano de 2048.