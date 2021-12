Andrea Bocelli dá concerto privado em Nova Iorque mas o preço dos bilhetes não é para qualquer carteira

O incontornável cantor lírico Andrea Bocelli deu um concerto íntimo num jantar privado para 50 pessoas no Hunt and Fish Club, em Nova Iorque, esta segunda-feira, onde cada bilhete custou 20 mil dólares.

De acordo com o site Page Six, imensas celebridades pagaram para ver este concerto único, que também contou com a presença da cantora e compositora norte-americana Amelia Milo, que deverá ter apresentado algumas canções com o italiano.

O cantor de música clássica está nomeado para um Grammy e agora encontra-se em Nova Iorque para uma série de espetáculos no Madison Square Garden, antes de partir para uma digressão a nível nacional pelos Estados Unidos.

No resto do ano, Andrea Bocelli fez sooar a sua voz em vários concertos pela Europa fora.