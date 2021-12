Homem detido em flagrante delito nos Açores por tráfico estupefacientes

Foi detido pela PSP "em flagrante delito", na freguesia da Achada, no concelho de Nordeste, em São Miguel, um homem de 57 anos, "pela presumível suspeita da prática do crime de tráfico de estupefacientes".

O anúncio foi feito esta terça-feira, num comunicado emitido pelo Comando Regional dos Açores da PSP, e adianta que, "por intervenção dos polícias da Esquadra do Nordeste, na sequência da execução de mandados de busca e apreensão, foi feita a detenção, em flagrante delito" do suspeito.

A operação decorreu "no âmbito de uma investigação a cargo da Brigada de Investigação Criminal da Esquadra do Nordeste" e foram "recolhidos vários elementos de prova que apontavam para a suspeita do cenário de tráfico de estupefacientes, principalmente substância sintética, sendo notório um fluxo anormal de toxicodependentes que indiciavam a ocorrência de tráfico de droga nessa zona", lê-se no comunicado.

No seguimento da execução dos mandados da autoridade judiciária competente, foram apreendidas "1.154 doses de liamba, 1,57 gramas de substância sintética, mais de 306 euros em valor monetário e diversa parafernália diretamente relacionada com o ilícito criminal", revela ainda o documento.

O suspeito ficou sujeito à medida de coação de termo de identidade e residência, ficando assim obrigado a comunicar às autoridades mudanças de residência ou ausências por mais de cinco dias e a comparecer perante as autoridades sempre que for notificado.

O Comando Regional da PSP reforçou ainda que o consumo de canábis "aumenta significativamente o risco para a saúde mental dos utilizadores, apresentando-se, muitas vezes, como uma droga de iniciação entre os mais jovens, que posteriormente acabam por enveredar pelo consumo de drogas mais duras, nomeadamente de heroína e das vulgarmente designadas por drogas sintéticas".