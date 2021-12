Moonspell celebram 30 anos com concertos nos coliseus

A banda portuguesa de metal gótico, Moonspell, vai assinalar os 30 anos de carreira com uma digressão internacional que culminará com dois concertos nos coliseus do Porto e de Lisboa.

De acordo com comunicado divulgado na terça-feira, os concertos nos coliseus acontecerão no dia 31 de outubro, no Porto, e no dia seguinte, em Lisboa, com “um alinhamento que remontará às suas origens (‘Anno Satanae’/’Under the Moonspell’) sendo o resto dos temas escolhidos pelos fãs, em regime ‘by request’ [por pedido], através da votação nas redes sociais da banda”.

Nos coliseus estará ainda disponível uma exposição de “30 objetos icónicos, pertencentes à coleção privada da banda, que poderá ser visitada no dia dos concertos”.

Segundo a página da banda, a digressão apelidada “The Greater Tour” arranca no dia 10 de maio, na Roménia, e incluirá oito concertos também na Bulgária, na Turquia e na Grécia.

“Corria o ano de 1992 quando os Morbid God se transformaram nos Moonspell. Em 2022 cumprem 30 anos de uma carreira fulgurante: são, não só, o ‘top of mind’ do Heavy Metal nacional mas também os autores das páginas mais célebres do capítulo Português na História mundial do Heavy Metal”, indicou o comunicado, que também recordou o meio milhão de discos vendidos pela banda.