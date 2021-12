"Pareceu um sonho". Anestesista mata ex-namorada e ex-mulher e confessa crimes nas redes sociais

Rajaee Black, enfermeiro anestesista de um hospital de Baltimore, no estado norte-americano de Maryland, matou a ex-namorada e depois recorreu às redes sociais para falar sobre a disputa da custódia dos dois filhos, que estava a enfrentar contra a ex-mulher. O caso tomou outros contornos quando, após a morte da ex-namorada, o suspeito decidiu matar a ex-mulher, mãe dos filhos, e suicidar-se.

Segundo as autoridades locais, a ex-namorada Tara LaBanga, de 41 anos, foi encontrada com ferimentos de bala dentro de sua casa, pelas 1h37 de sábado. Meia hora depois, a polícia do condado de Howard recebeu uma denúncia sobre tiros num complexo de apartamentos em Columbia, onde os corpos de Rajaee Black e da ex-mulher, Wendy, foram encontrados.

Sherry Llewellyn, porta-voz da polícia, afirmou que as autoridades acreditam que o suspeito “foi para área, procurou a vítima, atirou, matou e depois atirou novamente e matou-se”, de acordo com o site de notícias locais WTOP News.

Após matar a ex-namorada, o homem gravou um vídeo de 90 segundos em direto na rede social Facebook, onde disse que tinha feito “uma coisa maluca”.

“Acabei de balear a minha ex-namorada na cabeça”, disse o homem, de 44 anos. “Pareceu um sonho. Nunca pensei que seria essa pessoa”, acrescentando que “não podia ir para a prisão”.

Ainda no vídeo, Black acusa a ex-mulher, que também trabalhava como enfermeira anestesista, de ser a responsável pela sua depressão. “Ela é a próxima”, disse. “Depois vou fazê-lo a mim também”.

Nas imagens é possível ver uma mulher a abrir uma porta e é nesse momento que o suspeito vira a câmara e identifica-a como sua ex-mulher. “Hoje é o dia”, disse, antes de o vídeo terminar de forma repertina.

O jornal The Sun revela que o casal enfrentava uma batalha legal pela custódia dos filhos há cerca de três anos. Há ainda registos de violência doméstica, mas Black acabou por ser ilibado pela justiça em dois dos casos. No vídeo, o homem refere ainda que foi acusado pela ex-mulher de abusar sexualmente dos filhos.

Pouco tempo após a descoberta dos corpos de Black e Wendy, as autoridades encontraram os filhos do casal sentados no carro do suspeito, que se encontrava estacionado na rua.