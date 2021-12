Após criticar reality show, Maria Vieira acaba por revelar qual foi "um dos momentos mais infelizes" da sua carreira

Maria Vieira voltou a recorrer às redes sociais para expor a sua opinião, desta vez relativamente ao reality show ‘Big Brother Famosos’, que em 2022 vai estrear na TVI.

Depois de tecer duras críticas ao formato, a humorista acabou por fazer algumas revelações em conversa com os utilizadores na caixa de comentários, nomeadamente que foi infeliz profissionalmente quando teve de imitar algumas das pessoas que participaram neste tipo de concurso, quando trabalhava num programa de Herman José.

“Detesto esse programa sem qualidade alguma, como pode haver pessoas que gostam ? Não sei, mas o que é certo é que tenho alguém na família que adora! Sem comentários”, escreveu um utilizador, referindo-se ao programa ‘Big Brother’.

Foi então que a também atriz respondeu e revelou: “O mais estranho é que a maior parte dos atores que eu conheço assistem a essa miséria e divertem-se muito com a mesma! Em tempos (por alturas do primeiro Big Brother) tive que assistir a esse lixo por via de imitar algumas das pessoas que fizeram parte do mesmo num programa qualquer do Herman José e confesso que esse foi um dos momentos mais infelizes da minha carreira”, confessou.

Ainda nos comentários, Maria Vieira acabou também por revelar que já foi convidada pela TVI para participar num reality show do canal.

“Maria não me diga que também recebeu o convite [para o Big Borther Famosos]!!!”, lê-se num comentário.

“Não! Eles sabem bem que não me devem incomodar com esses convites humilhantes… Mas há uns anos atrás convidaram-me para um ‘Reality Show’ que passou na TVI e que se chamava ‘A Tribo’ ou algo do género e ofereceram-me 2000 Euros por semana (se não me engano) e uma estadia num ‘resort’, numa ilha do Pacífico com o meu marido e eu mandei-os dar uma volta ao bilhar grande e disse-lhes que jamais entraria num ‘Reality Show’ nem por todo o dinheiro deste mundo”, escreveu a humorista.

Veja a fotogaleria.