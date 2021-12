Estrela do filme sul-coreano "Parasitas" diagnosticada com cancro da tiroide

A atriz sul-coreana Park So Dam, que ficou mundialmente conhecida com o papel do filme Parasitas, foi diagnosticada aos 30 anos com cancro da tiroide. A jovem atriz descobriu a doença quando realizou exames de rotina.

De acordo com um comunicado da agência da atriz, ArtistCompany, consultado pela CNN, Park So Dam foi submetida a uma cirurgia para retirar um carcinoma papilar na tiroide - esta é uma das formas mais comuns de canco da tiroide.

Segundo as informações no site do Sistema Nacional de Saúde, o cancro da tiroide é um tumor maligno de glândula tiroideia que se encontra normalmente sob a forma de nódulo no pescoço, quase sempre sem infligir dor. Contudo, por norma, o carcinoma papilar não é uma forma de cancro mortal e afeta principalmente mulheres com menos de 40 anos.

“A atriz Park So Dam vai concentrar-se na sua recuperação para que vos possa ver a todos de boa saúde no futuro e a ArtistCompany fará também o seu melhor para ajudar a atriz a recuperar a sua saúde”, apontou a agência naquela nota.

Park So Dam vê-se assim afastada da promoção do seu próximo filme, Special Delivery, o que a deixou “muito desapontada”, segundo o comunicado.

Depois de ter participado em vários filmes e séries sul-coreanas, foi com filme Parasitas que Park ganhou uma notoriedade global.

O filme, realizado por Bong Joon Ho, foi o vencedor de Óscar de Melhor Filme e Melhor Filme Internacional em 2020, sendo um feito inédito para a história dos prémios mais famosos do cinema.