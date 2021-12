Pedro Nuno Santos avisa que TAP vai fechar "se plano não for aprovado"

Ministro acredita que plano de reestruturação da companhia aérea será aprovado por Bruxelas até ao final do ano.





O futuro da TAP continua incerto e para o ministro das Infraestuturas e Habitação não há dúvidas: Se o plano de reestruturação da companhia aérea não for aprovado por Bruxelas, a transportadora irá fechar.

Em declarações aos jornalistas, esta terça-feira, em Matosinhos, Pedro Nuno Santos afirmou que, se se o plano não for aprovado, Portugal “perderá centralidade no negócio da aviação”, o que levará ao encerramento da TAP.

“Se a TAP não tiver o plano de reestruturação aprovado vai fechar e Portugal perderá centralidade no negócio da aviação”, disse o governante, que se mostrou confiante quanto à aprovação do plano até ao final do ano.

De acordo com o ministro, sem a TAP, o ‘hub’ - centro de conexão de voos - de Portugal passará a ser em Madrid.

“Estamos a falar na única companhia área a operar em Portugal que tem um 'hub', que faz viagens intercontinentais entre os Brasil, EUA, África e Portugal e distribui para o resto da Europa”, completou.