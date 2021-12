Covid-19. Maiores de 50 anos vão receber dose de reforço

Como o i noticiou esta terça-feira, a extensão do reforço a maiores de 40 anos estava a ser ultimada pela DGS. Norma entretanto divulgada estabelece para já o reforço da vacina para maiores de 50 anos e para maiores de 18 com a vacina da Janssen, ainda sem data fixada.





A Direção-Geral da Saúde decidiu avançar para já com o reforço da vacina para pessoas com mais de 50 anos. Como i noticiou na edição desta terça-feira, o alargamento do reforço da vacina a mais grupos etários tem estado em estudo e foi recomendada pelos peritos da comissão técnica de vacinação para pessoas com mais de 40 anos, em linha com as recomendações do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças. Questionada ontem pelo i, a DGS não antecipou alterações.

Na norma atualizada entretanto pela Direção Geral da Saúde, pode ler-se que fica estabelecido para a terceira etapa de vacinação, a que está atualmente em curso, o reforço da vacina para pessoas com mais de 50 anos a par de residentes e utentes em lares e instituições similares, profissionais dos serviços de saúde (públicos e privados) e de outros serviços prestadores de cuidados, profissionais de lares e instituições similares, da Rede Nacional de Cuidados Continuados e ainda bombeiros envolvidos no transporte de doentes. Será também estendido o reforço da vacina da Janssen a todos os adultos que tomaram esta vacina, que era só de uma dose.

Para já mantém-se aberto o autoagendamento do reforço da vacina apenas para maiores de 65 anos, maiores de 50 anos no caso de vacinados com a Janssen e para as crianças de 10 e 11 anos, que começam a ser vacinadas no próximo fim de semana.