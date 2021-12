Bicicleta furtada há 8 anos é finalmente recuperada

Bicicleta foi encontrada a 150 quilómetros do local onde desapareceu.





Um bicileta de edição limitada furtada há cerca de oito anos em Águeda foi agora recuperada pela Guarda Nacional Republicana (GNR) numa loja em Barcelos. Foram identificados dois homens, com 40 e 48 anos.

Na sequência da investigação do furto, que decorreu em Aveiro, em 2013, os militares da guarda conseguiram localizar a bicicleta no interior de um estabelecimento comercial a 150 quilómetros de distância de onde desapareceu, no concelho de Barcelos.

Sete anos depois, o proprietário desta bicicleta de edição limitada volta a tê-la na sua posse.

Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Águeda.