Já começou audição de João Rendeiro. Ex-banqueiro diz que não está a desafiar a Justiça portuguesa

Depois de se mostrar convicto de que não iria regressar a Portugal, João Rendeiro disse, esta quarta-feira, que não está a desafiar a Justiça portuguesa, deixando ainda a incógnita no ar: "vamos ver", questionado pelos jornalistas sobre se acha se vai ficar na África do Sul.

O ex-banqueiro está a ser ouvido esta terça-feira ao Tribunal de Família e Menores, que pertence ao complexo do tribunal de Verulam, já tendo tido, contudo, vários percalços. A audição iniciou com a comunicação no interior da sala, porém o juiz pediu para se retirar, ficando assim a sessão a ser realizada à porta fechada.

De acordo com as informações avançadas pela agência Lusa, João Rendeiro foi levado do tribunal de Verulam, devido a uma falha de eletricidade, para a esquadra, a poucos quilómetros, para cumprir formalidades.

De seguida, foi encaminhado para um outro edifício judicial, um tribunal de família, onde a eletricidade não deve ser um problema. Ainda assim, já foi reportada uma falha momentânea na energia elétrica, porém, segundo a CNN Portugal, tudo terá voltado ao normal para que se inicie a audição.

Nesta audição, será tratado o pedido de fiança para João Rendeiro. Segundo a CNN Portugal, este processo para as autoridades sul-africana é considerado de extrema importância, apesar de a Justiça daquele país se encontrar num período de interrupção para férias.

Note-se que amanhã na África do Sul será feriado e por isso, caso a audição de Rendeiro não acontecer hoje, será realizada apenas na sexta-feira.

Ontem a advogada de Rendeiro admitiu que o ex-banqueiro recebeu ameaças de morte, sublinhando que os reclusos da prisão de Westwille, uma das mais perigosas daquele país africano, "ouvem as notícias na rádio".

A prisão de Westville concentra cerca de 40 mil reclusos e é a única na região sul-africana de Durban. É principalmente conhecida pelos problemas de segurança entre reclusos e guardas. Este motivo terá levado à ponderação quanto à transferência do ex-banqueiro para um esquadra da polícia de Durban North, mas o pedido foi recusado.

Recorde-se que Rendeiro foi condenado a 10, 5 e 3 anos e meio de prisão no âmbito de três processos judiciais, um deles já transitado em julgado. Entre os variados ilícitos dos quais está acusado, encontram-se a falsidade informática, a falsificação de documentos, a burla qualificada e a fraude fiscal.