Portugal vai disputar 'play-off' do Mundial2022 no Estádio do Dragão

O primeiro embate frente à Turquia está marcado para o dia 24 de março de 2022. Caso a seleção nacional vença, irá defrontar, também na 'casa' do FC Porto, o vencedor da partida entre Itália, campeã da Europa, e a Macedónia do Norte, a 29 de março.





O 'play-off' para o Mundial2022 entre Portugal e Turquia vai ser disputado no Estádio do Dragão. Caso a seleção nacional vença, a final dessa fase, perante Itália ou Macedónia do Norte, também vai ser realizada no berço do FC Porto, avançou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), esta quarta-feira.

O primeiro encontro derradeiro para Portugal se apurar para o Mundial de 2022, que irá decorrer no Qatar, marca o regresso da equipa das 'quinas' ao Estádio do Dragão, agendado para o dia 24 de março de 2022. O último jogo da seleção nacional foi contra a Cróacia, onde venceu por 4-1, em 05 de setembro de 2020, na fase de grupos da Liga das Nações.

Se Portugal vencer a Turquia, a equipa lusa segue para a final do caminho C dos 'play-off', ao defrontar, também no Estádio do Dragão, o vencedor da partida entre a Itália, campeã da Europa, e a Macedónia do Norte, num encontro marcado para o dia 29 de março de 2022.

O campeonato do mundo de 2022 vai ser disputado no Qatar, entre 21 de novembro e 18 dezembro do próximo ano.