Rui Vitória deixa Spartak de Moscovo

O técnico português Rui Vitória está de saída do Spartak Moscovo. O anúncio foi feito pelo clube russo nas redes socias onde agradeceu ao treinador "pelo seu profissionalismo", pelas memórias deixadas na Europa e pelo "seu admirável carácter".

"Desejamos-lhe o melhor para o futuro", lê-se ainda.

Rui Vitória chegou ao clube no início da temporada, tendo a sua passagem por Moscovo sido marcada por vários percalços.

Agora, deixa o Spartak na 9ª posição do campeonato russo, a 15 pontos do Zenit São Petersburgo, e nos 'oitavos' da Liga Europa.

