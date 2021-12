CDS. Ribeiro e Castro será número dois por Lisboa

Horas antes do Conselho Nacional, que se reúne hoje às 21h00, eram já conhecidos alguns dos nomes que encimariam as listas do CDS-PP. A novidade foi José Ribeiro e Castro, antigo líder do partido, que irá como número dois na lista por Lisboa, tal como havia avançado o i durante a tarde. A notícia surge poucos dias após Manuel Monteiro – outro antigo líder do partido – anunciar recusar integrar as listas dos democratas-cristãos. Como número um por Lisboa vai, como já é público, o líder do partido: Francisco Rodrigues dos Santos. A número três irá Margarida Bentes Penedo - atual deputada municipal em Lisboa pelo CDS-PP - e a número quarto Francisco Camacho, presidente da JP.

Rumando a norte, Filipa Correia Pinto será indicada para número um pelo Porto. Filipa é uma reputada jurista e alguém muito próximo de Rodrigues dos Santos, tendo-lhe sido especialmente leal na recente “guerra civil” que assolou o Caldas. Ainda a norte – e igualmente leal a Chicão -, surge o nome de Fernando Barbosa, que irá a número dois pelo círculo eleitoral do Porto. Barbosa foi coordenador autárquico do CDS nas últimas eleições.

O Regresso de Areia de Carvalho? Há, contudo, confirmados. Por Braga será cabeça de lista José Paulo Areia de Carvalho, advogado e antigo deputado do CDS (que passou a não inscrito durante a legislatura) e por Viana do Castelo será Joana Mendes: Advogada e Membro da Assembleia Municipal de Ponte de Lima. Destaque também para Pedro Melo, atual vice-presidente do partido, que irá como número um por Santarém.

Por Vila Real, será cabeça de lista Vitor Pimentel – empresário e Presidente da Associação Empresarial do Alto Tâmega. Pela Guarda, João Mário Amaral: empresário e Presidente da Associação de Artesãos da Serra da Estrela. Por Viseu irá Manuel Marques, jurista e Presidente da Associação Nacional de Ovinos da Serra da Estrela. Já por Bragança, encabeçará a lista António Lemos de Mendonça, advogado.

Nos distritos de Castelo Branco e Évora, mulheres: pelo primeiro Maria Inês Moreira, representante em Portugal da World Youth Alliance e pelo segundo Ana Costa Freitas – independente -, reitora da Universidade de Évora. Também independente são os cabeças de lista a Portalegre e Beja: por Portalegre encimará as listas Bruno Batista, empresário, marketeer e ex-jornalista, e por Beja encimá-las-á Francisco Palma, empresário Agrícola e presidente da Associação de Agricultores do Baixo Alentejo. Por Coimbra irá Jorge Alexandre Almeida, Professor Universitário, e por Faro irá José Pedro Caçorino, profissional de seguros.

Em Setúbal, Cecília Anacoreta Correia – porta-voz do partido, professora na Faculdade de Direito de Lisboa e mulher do atual vice-presidente da Câmara de Lisboa - será número um e Rita Serra Lopes – jurista e empresária – será número três. Em Leiria, encabeçará a lista António Galvao Lucas, gestor na área da comunicação e publicidade e coordenador do Gabinte de Estudos do CDS. Por Aveiro, cinco nomes já eram avançados à hora de fecho: António Loureiro, José Pinheiro, Maria do Céu, Duarte Novo e António Carlos Monteiro – por ordem na lista do círculo.

Por fim, Francisca Sampaio – que trabalha na NATO e é formada em Relações Internacionais - encabeçará o círculo eleitoral pela Europa e Rahmid Ahmad, gestor e antigo membro do Conselho Diretivo do Sporting, irá como cabeça de lista pelo círculo Fora de Europa

** Notícia atualizada às 21:15.