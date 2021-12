Holly Madison diz que ter relações sexuais com Hugh Hefner pela primeira vez foi uma experiência "traumática"

Holly Madison, ex-‘coelhinha’ da Playboy e uma das namoradas de Hugh Hefner, confessou que a primeira vez que teve relações sexuais com o fundador da famosa revista masculina foi uma experiência “traumática”.

De realçar que a modelo e Hugh Hefner começaram a namorar em 2001, quando tinham 21 e 75 anos, respetivamente, e estiveram juntos até 2008.

“Eu estava muito bêbada”, disse Madison, atualmente com 41 anos, no podcast ‘Power: Hugh Hefner’. “Ele foi literalmente empurrado para cima de mim. E depois de acontecer, fiquei apenas mortificada e envergonhada, e isto teve um impacto emocional do que aquilo eu que esperava.”, confessou.

Madison acrescentou que o episódio aconteceu após uma saída à noite com um grupo de outras mulheres. Quando voltou à mansão da Playboy com Hefner, não esperava que a relação “escalasse tão rapidamente”.

“Eu não estava necessariamente à espera de ter sexo naquela noite. Pensei que seria mais uma espécie de primeiro encontro, apesar de, obviamente, não ser um primeiro encontro tradicional”, contou. “Pensei que ser mais do género em que eu iria ver o que ia acontecer, como ia acontecendo. E se eu não estivesse confortável, não teria de fazer nada e podia decidir se queria ou não ir a um segundo encontro”.

A modelo sublinhou, no entanto, que o que a deixou desconfortável foi o facto de todos ficarem a saber que tinha tido relações sexuais com Hefner. “Acho que ele era muito inteligente, admirava-o muito, então gostava dele, e não foi a ideia de termos sexo que me repeliu tanto. Eu sei que isso é difícil de entender para várias pessoas porque há a ideia de ‘Oh, ele é um homem velho, nojento’”, disse.

“Foi mesmo o aspeto do grupo que me deixou fora da minha zona de conforto. Fiquei com a sensação de ‘Ok, isto aconteceu. Todos sabem o que aconteceu’”, explicou.

Recorde-se que Hugh Hefner morreu em 2017, aos 91 anos.