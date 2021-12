Costa deseja que Marcelo tenha "rápida" recuperação e "retome atividade com a vitalidade de sempre"

Depois de a Presidência da República revelar que Marcelo foi operado “com sucesso”, o primeiro-ministro, António Costa, utilizou o Twitter para deixar uma mensagem ao chefe de Estado.

“Regozijo-me com o sucesso da intervenção cirúrgica do senhor Presidente da República. Junto-me aos milhões de portugueses que desejam profundamente que tenha uma rápida e completa recuperação, desejando que retome plena atividade com a vitalidade de sempre”, escreveu Costa.

Recorde-se que, de acordo com uma nota divulgada esta quarta-feira, o Presidente da República foi “operado, com sucesso, a duas hérnias inguinais, no Hospital das Forças Armadas, no Lumiar, em Lisboa”.