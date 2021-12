Legislativas. Comissão Política Nacional do CDS-PP aprova listas por unanimidade

"Hoje inicia-se um novo ciclo feliz na vida do CDS-PP", disse Rodrigues dos Santos.





Francisco Rodrigues dos Santos anunciou, esta quarta-feira, que a Comissão Política Nacional do CDS-PP aprovou, por unanimidade, as listas de candidatos a deputados nas eleições legislativas.

“A Comissão Política Nacional do CDS-Partido Popular acaba de aprovar por unanimidade os nomes de todos os cabeças de lista e demais candidatos por mim escolhidos para representar o partido nas próximas eleições legislativas, agendadas para o dia 30 de janeiro”, disse o líder do CDS, em declarações aos jornalistas na sede do partido.

Tal como i já tinha avançado esta tarde, Francisco Rodrigues dos Santos encabeçará a lista de candidatos a deputados por Lisboa e José Ribeiro e Castro irá como número dois. Filipa Pinto Correia encabeçará a lista pelo Porto e o ex-deputado José Paulo Areia de Carvalho é cabeça de lista por Braga. Cecília Anacoreta Correia será a número um por Setúbal e António Loureiro por Aveiro. Em Leiria, será António Galvão Lucas a encabeçar a lista.

O líder do CDS destacou que, para si, “a política não é uma profissão, é um serviço” e que a constituição das listas foi pautada “pelo mérito, pela abertura à sociedade civil e pela renovação de protagonistas”.

“Hoje inicia-se um novo ciclo feliz na vida do CDS-Partido Popular, um partido refrescado, renovado, revigorado e com confiança no futuro”, disse, garantindo que o CDS vai “trazer a mudança certa para Portugal”.