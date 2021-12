Travel Awards. Portugal com 11 distinções, incluindo 'Melhor Destino Insular’ e 'Melhor Destino Praia'

A Madeira foi eleita, pela sétima vez consecutiva, o ‘Melhor Destino Insultar do Mundo’ e o Algarve revalida o título de ‘Melhor Destino de Praia do Mundo’.





Portugal conquistou 11 prémios nos conhecidos ‘Óscares do Turismo’ – os World Travel Awards. Os resultados da 28.ª edição foram conhecidos durante a madrugada desta quinta-feira.

A Madeira foi eleita, pela sétima vez consecutiva, o ‘Melhor Destino Insultar do Mundo’ e o Algarve revalida o título de ‘Melhor Destino de Praia do Mundo’.

Os Passadiços do Paiva foram distinguidos como a ‘Melhor Atração Turística de Aventura do Mundo’. O Dark Sky Alqueva é o ‘Melhor Turismo Responsável’ e a empresa Parques de Sintra – Monte da Lua foi considerada a ‘Melhor Empresa do Mundo em Conservação’, pela nona vez consecutiva.

Há destaque para a transportadora portuguesa TAP, que ganhou dois prémios: ‘Melhor Companhia Aérea para África’ e ‘Melhor Companhia Aérea para a América do Sul’.

Entre os vencedores portugueses estão ainda quatro hóteis: Olissippo Lapa Palace Hotel, como ‘Melhor Hotel Clássico do Mundo’; Pestana Porto Santo, como ‘Melhor Resort de Luxo de Praia e Lifestyle’; Conrad Algarve, como ‘Melhor Hotel de Luxo de Lazer’; e L’AND Vineyards, em Montemor-o-Novo, como ‘Melhor Hotel de Região Enoturística’.