Idosa de 80 anos resgatada de apartamento em chamas

Uma mulher com cerca de 80 anos foi, na manhã desta quinta-feira, resgatada de um apartamento em chamas no terceiro e último andar de um prédio no centro da cidade de Aveiro.

O alerta para o incêndio foi dado por volta das 8h30 para um prédio situado junto à capela das Barrocas.

De acordo com o chefe Pedro Resende, dos Bombeiros Novos de Aveiro, em declarações à agência Lusa, quando a corporação chegou ao local, encontrou o apartamento "completamente tomado pelas chamas".

O mesmo responsável adiantou ainda que a idosa estava inconsciente num quarto da habitação, tendo sido retirada do apartamento pelos bombeiros e transportada para o Hospital de Aveiro em estado considerado "grave" devido à inalação de fumos.

Pedro Resende refere ainda que o apartamento ficou "completamente destruído" e o apartamento num prédio contíguo ficou também "inabitável", tendo ficado quatro pessoas desalojadas.

O prédio, que tem "bastantes anos" teve de ser evacuado por precaução.

Pelas 11h30 o incêndio estava dominado, existindo apenas "pequenos focos ativos" e estando os bombeiros a retirar o recheio da casa para o exterior.

As causas do incêndio ainda estão por apurar.