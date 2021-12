Taguspark apresenta nova exposição do artista Rico Sequeira

A exposição ‘Felizmente há quem tenha olhos para ver’ do artista Rico Sequeira vai estar no Núcleo Central do Taguspark, em Oeiras, desde esta quinta-feira, 16 de dezembro, até 29 de janeiro de 2022.

O artista pretende desafiar “quem visita e quem trabalha no Taguspark – Cidade do Conhecimento ao exercício de liberdade, permitindo a cada indivíduo interpretar os contornos e cores de acordo com os seus próprios sentidos”, através de cerca de 70 obras de pintura e escultura em exposição.

“Nesta exposição, onde coabita pintura e escultura, a maioria das peças datam do princípio do século, mas haverá um conjunto de obras mais antigas onde a escolha recaiu sobretudo pela expressão artística que se aproximam do projeto Taguspark. Pois se a arte se manifesta de diversas formas: aqui reside a sua riqueza”, afirma Rico Sequeira, citado em comunicado.

O artista português, que divide a sua residência entre Portugal e o Luxemburgo, tem obras expostas em galerias e museus em vários países: Espanha, Bélgica, França, Suíça, Alemanha, Luxemburgo e Canadá.

Por cá, poderá ver a sua obra, até 29 de janeiro, de segunda a sábado das 9h às 19h, exceto nos feriados. A exposição insere-se se no contexto do MAU – Museu de Arte Urbana, que tem por objetivo promover as artes e a cultura no Taguspark – Cidade do Conhecimento, e a entrada é gratuita.