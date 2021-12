Portugal regista mais de cinco mil novos casos pelo segundo dia consecutivo. Aumentam os doentes em UCI

Lisboa e Vale do Tejo, Norte e Centro registaram mais de mil novos casos cada e são também as regiões onde ocorreram mais mortes por covid-19 nas últimas 24 horas. Há menos doentes internados devido ao vírus, mas estão mais pessoas a receber tratamento em UCI.





Portugal registou, nas últimas 24 horas, 5.137 novos casos de covid-19 e 19 óbitos associados à doença, de acordo com o mais recente boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado esta quinta-feira. Sublinhe-se que este é o segundo dia consecutivo em que o país regista mais de 5.000 casos diários – algo que não acontecia desde fevereiro. No total, desde o início da pandemia, já foram diagnosticados 1.211.130 casos de infeção. Destes, 18.717 não resistiram.

O maior número de novos casos concentra-se na região de Lisboa e Vale do Tejo, que reportou 1.902 contágios. Segue-se o Norte, com 1.512 novos casos, o Centro, com 1.027, o Algarve, com 381, e o Alentejo, com 143. No arquipélago da Madeira há mais 138 infetados e no dos Açores mais 34.

O maior número de óbitos por covid-19 também foi registado em Lisboa e Vale do Tejo: Seis. No Norte ocorreram cinco mortes devido à doença, no Centro quatro, duas no Alentejo e duas na Madeira.

O número de internados desceu ligeiramente depois de ter aumentado no último balanço. Há agora 952 pessoas com covid-19 nos hospitais portugueses, menos 15 do que ontem. Contudo há mais doentes a receber tratamento em Unidade de Cuidados Intensivos (UCI). Das 952 pessoas internadas, 158, mais oito do que no último balanço, estão em UCI. É de realçar que este número não era tão elevado desde 14 de agosto, quando estavam 161 doentes em UCI.

Por outro lado, mais 3.406 pessoas venceram o vírus nas últimas 24 horas, elevando para 1.122.741 o total de recuperados desde o início da pandemia.

Há agora 69.672 casos ativos, mais 1.712 do que no último balanço, e as autoridades de saúde têm 95.430 contactos sob vigilância.

Os valores da incidência e do rácio de transmissibilidade (Rt) foram atualizados ontem e, por isso, permanecem inalterados. Portugal tem uma incidência de 508,8 casos a nível nacional e de 514,4 quando considerado apenas o continente. O Rt é de 1,08 a nível nacional, mas também no continente.