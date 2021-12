Montepio. Eleições na Mutualista com atrasos na abertura de alguns postos de votação presencial

Estão a ser verificados, esta quinta-feira, “atrasos na abertura de alguns postos de votação presencial por razões relacionadas com dificuldades técnicas”. As dificuldades foram divulgadas pelo presidente da mesa da Assembleia Geral do Montepio Geral – Associação Mutualista (MGAM), Vítor Melícias, que, numa nota aos associados, garante ainda que “as equipas estão a desenvolver todos os esforços no sentido de, ainda esta tarde, serem superadas as dificuldades que ainda subsistem em algumas localidades”.

No entanto, a Mutualista lembra que os associados podem exercer o direito de voto através da app My Montepio, apelando à participação de todos.

Entretanto, o candidato pela lista C, o economista Eugénio Rosa, informou esta quinta-feira que, nos dias 13, 14 e 15 de dezembro, “apenas” votaram 7637 associados do Montepio, dos 480 mil com direito a voto. “É urgente aumentar a votação para salvar o Montepio”, defende o economista.