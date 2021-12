Obrigou mulher a regressar a casa após grave episódio de violência e medicou-a para que não fugisse

O Comando Territorial do Porto, através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) de Penafiel, no dia 14 de dezembro, deteve em flagrante um homem de 40 anos por violência doméstica, no concelho de Penafiel.

No âmbito de uma situação de violência doméstica, os militares da Guarda apuraram que o suspeito viveu durante um ano e meio com a vítima, sua companheira de 30 anos. Nesse período, a mulher foi alvo de violência física grave e ameaças de morte. Num dos últimos episódios de violência, a vítima teve de ser conduzida a uma unidade hospitalar para observação médica, por apresentar vários hematomas e costelas partidas. Após a alta do hospital, a mulher refugiou-se em casa de familiares, facto que levou o agressor a ameaça-la novamente, obrigando-a a regressar a casa, onde a manteve sob efeitos de medicação, para que não fugisse da residência.

O suspeito, com antecedentes criminais por ilícitos da mesma natureza, foi detido e presente, ontem, dia 15 de dezembro, a primeiro interrogatório no Tribunal de Instrução Criminal (TIC) de Penafiel, onde ficou sujeito às medidas de coação de proibição de se aproximar, permanecer ou frequentar a habitação da vítima, proibição de contactar, por qualquer forma ou meio ou por interposta pessoa, com a vítima, os pais desta e as testemunhas identificadas, controlado por pulseira eletrónica, fixando-se um raio de inclusão no mínimo de 500 metros.