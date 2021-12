Boavista goleia Sporting de Braga por 5-1 e está na 'final four' da Taça da Liga

O Boavista goleou, esta quinta-feira, o Sporting de Braga por 5-1, num encontro relativo à última jornada do grupo C da Taça da Liga. Os ‘axadrezados’ seguem assim para a 'final-four' da competição.

Os golos do Boavista foram assinados por Gustavo Sauer (20 e 63), Musa (32), Yusupha (34) e Nathan (50). Yuri Medeiros marcou o único golo do Sporting de Braga no encontro aos 53 minutos.

Assim, a equipa de Carlos Carvalhal despede-se da Taça da Liga e o Boavista segue em frente, juntando-se ao Benfica, Sporting e Santa Clara.