Moedas em Lisboa

Um grupo de cidadãos em Lisboa, com o apoio de várias organizações da zona de Arroios e da área do ciclismo e da mobilidade, juntou-se no último mês na recolha de assinaturas para travar uma das promessas eleitorais do novo presidente da Câmara: retirar a ciclo-via da Avenida Almirante Reis, uma das principais artérias da cidade.

Foi também uma das principais promessas de campanha de Moedas, no tempo em que ele criticava tudo no seu antecessor. Moedas afinal é um segundo Medina (a pontos de surgir a inaugurar obras por ele planeadas), o que provavelmente nem seja mau, primeiro porque Medina não era assim tão disparatado, depois porque garante assim estabilidade no governo da cidade. A pontos de ficar a dita ciclo-via? A verdade é que os apoiantes de Moedas, que pretendiam qualquer coisa distinta, e diziam o que lhes ia na alma, já não acreditam nele? Essa é a única coisa que explicará o abaixo-assinado, do outro lado? Será possível?

E esta de até um membro do PSD dizer-se vítima de uma coligação negativa. É porque realmente as deve haver...